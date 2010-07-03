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08:30

Названы отрасли экономики с наибольшим ростом зарплат

общество экономика финансы

08:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года. Быстрее всего растут доходы граждан, занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг, сообщает газета "Известия".

Почасовая оплата в здравоохранении выросла на 23%. Сейчас она составляет до 260 рублей в час или до 43 тысяч в месяц. На 18% выросли доходы работников в рыболовства и рыбоводства, до 627 рублей в час или 103 тысяч в месяц).

При этом Росстат отмечает, что самыми высокооплачиваемыми остаются профессии в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях. Один час работы таких специалистов "стоит" 793 рубля и около 130 тысяч рублей при перерасчете на месяц. В сфере производства табачных изделий час работы стоит 739 рублей или около 121 тысячи в месяц. На третьем месте находятся сотрудники сферы производства нефтепродуктов с почасовой оплатой 735 рублей или 121 тысяча в месяц. При этом рост зарплат в этих сферах не превысил 8% в год.

Ведомство уточнило, что эти данные касаются именно сфер деятельности, а не конкретных профессий. Росстат пояснил, что зарплаты бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут отличаться.

Ранее Мосгорстат узнал зарплату работников социальной сферы и науки Москвы в первом квартале 2019 года. Средняя зарплата работников достигла 98,8 тысячи рублей (почти на 40% выше регионального показателя). Больше всех в этой категории получают преподаватели вузов – 147,7 тысячи рублей. На втором месте – врачи, их зарплата составляет 139,1 тысячи рублей. Далее идут научные сотрудники и учителя в школах – 118,2 тысячи и 95 тысяч рублей.

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