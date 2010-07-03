Названы самые высокооплачиваемые профессии в соцсфере в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосгорстат узнал зарплату работников социальной сферы и науки Москвы в первом квартале 2019 года, передает RT.

Средняя зарплата работников достигла 98,8 тысячи рублей, что на 39% выше регионального показателя. Больше всех в этой категории работников получают преподаватели вузов – 147,7 тысячи рублей.

На втором месте – врачи с зарплатой в 139,1 тысячи рублей. Следом по списку идут научные сотрудники и учителя в школах – 118,2 тысячи и 95 тысяч рублей соответственно.

Медсестры в среднем зарабатывали 75,8 тысячи рублей, а санитары в больницах – 68,6 тысячи.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов ранее рассказал, что средняя зарплата в Москве в первом квартале 2019 года достигла 86,83 тысячи рублей. По его словам, это на 9,5% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В течение пяти–шести лет прогнозируют рост показателя до 120–135 тысяч рублей.

При этом, согласно исследованию холдинга "Ромир", среднестатистической российской семье из трех человек для нормального уровня жизни нужно 78 тысяч рублей в месяц. Социологи отмечают, что за год запросы семей в среднем выросли на 2,1 тысячи рублей, или на 3%.