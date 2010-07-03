Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

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Депутаты Госдумы приняли закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ, передает Агентство "Москва".

Речь идет о том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, так как это "нарушает общие подходы по истребованию задолженности во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством".

Права могут быть переданы профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг – управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организации.

Данные лица в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора об уступке права (требования) должны письменно уведомить собственника об уступке права.

Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) ранее обратилась в нижнюю палату парламента с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее сообщалось, что дела по "старым" эпизодам нарушений недобросовестных коллекторов могут быть возбуждены в течение двух лет. К настоящему времени этот срок ограничивается одним годом. Зачастую в службу судебных приставов поступают жалобы, в которых сообщается о грубости коллекторов и о навязчивости с их стороны.

