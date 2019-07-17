Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

10:33
10:33
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза, сообщает газета "Известия".
Согласно обзору закредитованности населения, примерно 10% заемщиков, а это около семи миллионов человек, имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины этой суммы.
Еще 2,3 миллиона клиентов банков имеют доход в 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тысяч, который в стране называют "чертой бедности".
Для того, чтобы погасить обязательства перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. Это при том, что в 2015 году было не более семи выплат.
По мнению экспертов, одних усилий Центробанка, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, мало. Нужны инструменты социальной политики по повышению доходов.
За пять месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 триллионов рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 23%. Отмечается, что 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, и эти цифры соответствует показателям развитых стран.
Ранее сообщалось, что МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет без паспорта. Сейчас для оформления микрозайма через интернет нужно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана документа, подтверждающего личность. Также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, электронного кошелька или счета.
Также эксперты ведомства работают над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов. В частности, на рассмотрение Госдумы уже внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: