Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза, сообщает газета "Известия".



Согласно обзору закредитованности населения, примерно 10% заемщиков, а это около семи миллионов человек, имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины этой суммы.

Еще 2,3 миллиона клиентов банков имеют доход в 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тысяч, который в стране называют "чертой бедности".

Для того, чтобы погасить обязательства перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. Это при том, что в 2015 году было не более семи выплат.

По мнению экспертов, одних усилий Центробанка, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, мало. Нужны инструменты социальной политики по повышению доходов.

За пять месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 триллионов рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 23%. Отмечается, что 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, и эти цифры соответствует показателям развитых стран.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет без паспорта. Сейчас для оформления микрозайма через интернет нужно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана документа, подтверждающего личность. Также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, электронного кошелька или счета.

Также эксперты ведомства работают над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов. В частности, на рассмотрение Госдумы уже внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности.

