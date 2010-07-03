Столичные коллекторы заплатят штраф за давление на жительницу Кемерова

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Столичное коллекторское агентство заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание психологического давления на жительницу Кемерова.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области, женщина заключила договор займа с местной фирмой, которая позже уступила права компании из Москвы.

Отмечается, что столичная организация требовала у женщины возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, направления текстовых и голосовых сообщений, а также почтовых отправлений.

В ходе рассмотрения жалобы женщины сотрудники УФССП установили, что отправления содержали информацию с требованием не покидать город и указаниями на совершение мошеннических действий с ее стороны.

Как говорится в сообщении, по результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, коллекторы были признаны виновным. Организации назначено наказание в виде штрафа в доход государства.

Ранее Тушинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор в отношении коллектора микрофинансовой организации, который угрожал жизни детям заемщика в связи с просрочкой выплаты по кредиту.