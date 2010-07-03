Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Минэкономразвития разработали законопроект, позволяющий гражданам выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
Как сообщает "Коммерсант", поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Речь идет о списании кредита, поскольку долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.
Если при передаче долга оказались нарушены права заемщика о выкупе этого долга, то за него можно заплатить всего полцены. Предполагается, что правила будут касаться только добросовестных заемщиков и не станут распространяться на злостных неплательщиков.
Замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Евгений Сеньковский считает, что размер обязательства заемщика не должен зависеть от того, кто выступает кредитором. Предлагаемые изменения, по его мнению, могут спровоцировать увеличение цены уступки прав требований.
Кредитор будет стараться избегать "прощения долга" заемщику. Это повлечет отказ кредитора и коллекторов от использования инструмента по продаже прав требований по договорам. В итоге банки лишатся возможности освобождения резервов путем продажи долгов, заключил он.
Директор СРО МФО "МиР" Елена Стратьева тоже раскритиковала документ. "Получается, что все, что нужно должнику, чтобы не платить, – это просто дождаться, когда кредитор вынужден будет уступить долг", – резюмировала она.
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