Эксперт объяснил, почему у жителей мегаполисов больше долгов по кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва, Московская область и Санкт-Петербург попали в первую пятерку по уровню просроченных долгов по кредитам. За первые шесть месяцев 2019 года долги жителей столичного региона выросли на 15 миллиардов рублей. Почему россияне из мегаполисов безответственнее относятся к кредитам, объяснил ИА "НСН" директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По мнению эксперта, можно назвать несколько возможных причин. "Бросается в глаза, конечно, большая разница в богатстве. Все деньги сосредоточены в Москве. В Москве не все богаты, но хотят соответствовать", – считает экономист. По его мнению, "более безответственное поведение" по отношению к кредитам характерно как раз для небогатых москвичей.

Гринберг не исключил, что "в столицах больше всего берут кредитов и по количеству". Он высказал предположение, что "другие регионы не имеют столько возможностей из-за более ответственного отношения к выдаче кредитов со стороны банков и компаний по микрофинансированию".

"В Москве очень серьезно привлекают к кредитам", – подчеркнул эксперт, напомнив о влиянии на людей масштабных рекламных кампаний. В итоге некоторые москвичи начинают жить в кредит по принципу "прорвемся как-нибудь", пояснил собеседник агентства.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".