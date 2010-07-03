Эксперт объяснил, почему у жителей мегаполисов больше долгов по кредитам

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва, Московская область и Санкт-Петербург попали в первую пятерку по уровню просроченных долгов по кредитам. За первые шесть месяцев 2019 года долги жителей столичного региона выросли на 15 миллиардов рублей. Почему россияне из мегаполисов безответственнее относятся к кредитам, объяснил ИА "НСН" директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
По мнению эксперта, можно назвать несколько возможных причин. "Бросается в глаза, конечно, большая разница в богатстве. Все деньги сосредоточены в Москве. В Москве не все богаты, но хотят соответствовать", – считает экономист. По его мнению, "более безответственное поведение" по отношению к кредитам характерно как раз для небогатых москвичей.
Гринберг не исключил, что "в столицах больше всего берут кредитов и по количеству". Он высказал предположение, что "другие регионы не имеют столько возможностей из-за более ответственного отношения к выдаче кредитов со стороны банков и компаний по микрофинансированию".
"В Москве очень серьезно привлекают к кредитам", – подчеркнул эксперт, напомнив о влиянии на людей масштабных рекламных кампаний. В итоге некоторые москвичи начинают жить в кредит по принципу "прорвемся как-нибудь", пояснил собеседник агентства.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".
На что берут кредиты москвичи
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