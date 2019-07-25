"Без кредита свадьбу не сыграешь": как россияне живут в долг

На данный момент сумма долга россиян по кредитам составляет около восьми триллионов рублей. Треть заемщиков, которым выдали кредит в последнем квартале 2018 года, тратят на погашение долга более 60% своего ежемесячного дохода. Мы разыскали девушку, которая в свои 23 года уже успела взять два кредита, завела кредитную карту и не собирается на этом останавливаться. Что побуждает людей делать покупки не по карману, как не влезть в долговую яму и чем могут грозить непогашенные кредиты – читайте в нашем материале.

Кредитная философия

Первый кредит Ирина взяла четыре года назад в возрасте 19 лет. К тому времени девушка уже жила отдельно от родителей и самостоятельно зарабатывала на жизнь. В должности учетчика на сельхозпредприятии Ирина получала 21 тысячу в месяц, из которой около 80% уходило на оплату жилья, услуг ЖКХ и покупку еды. Только за съемную квартиру нужно было ежемесячно платить 15 тысяч рублей.

Однажды девушка разбила свой мобильный телефон, и ей срочно понадобился новый. Причем по стоимости он был сопоставим с месячной арендой квартиры.

Я шла в магазин уже с мыслью, что точно возьму телефон в кредит. Он нужен был срочно, и я решила брать хороший.

Изначальная цена телефона в 15 тысяч рублей в итоге обернулась ей в 22 тысячи. Кредит Ирина погасила в течение года и двух месяцев, переплатив при этом семь тысяч рублей. Несмотря на полученный финансовый опыт, сразу, как только был выплачен первый кредит, девушка решила брать второй. В этот раз – на ноутбук. Сначала она аргументировала покупку рабочей необходимостью, чтобы была возможность работать из дома вечером, если не успевает что-то закончить в офисе. Но потом призналась себе, что здесь просто сработала мысль "если у всех есть, чем я хуже?". Можно было обойтись и без модного девайса, но когда все коллеги вокруг ходят с ноутбуками, а у нее нет, самолюбие все-таки задевает.

Кредит на компьютер за 34 тысячи рублей Ирина возвращала 2,5 года. За него она переплатила около 10 тысяч, хотя и погасила задолженность чуть раньше положенного срока. "Пусть с переплатой, зато наравне с коллегами", – думала девушка. Только, хвастаясь перед другими своим новым девайсом, приходилось экономить на еде: "Зайдешь в магазин, купишь хлебушка и все".



Возможность получить что-то недоступное здесь и сейчас заманивала все больше, и следующим этапом стало оформление кредитной карты.

Это произошло чисто случайно, она мне особо и не нужна была, но позвонили из банка и предложили оформить карту на 40 тысяч рублей. Я подумала: она кушать не просит, пусть будет.

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В итоге Ирина стала активно пользоваться этой картой, особенно в период, когда до зарплаты оставалось недолго, а денег не хватало. Несмотря на то, что девушка за это время уже сменила работу, стала заместителем директора магазина в известной торговой сети, денег все равно было мало, аппетиты росли с каждым днем.

Идешь по магазину, хочется новую рубашечку взять. Она тебе сейчас вообще не к спеху, можно подождать до зарплаты. Но думаешь: а почему бы и нет? У тебя есть кредитная карта, оплатишь с нее. Чем больше денег, тем больше хочется тратить.

Как истинная девушка, Ирина зачастую не может удержаться от покупок новой одежды и косметики. И чем больший лимит дает кредитная карта, тем сильнее желание потратить "не свои" деньги. Скоро у Ирины свадьба, на которую молодожены планируют тоже взять кредит на двести тысяч рублей. Полная стоимость торжества составит около полумиллиона рублей, и самостоятельно молодым такую сумму не потянуть. "Без кредита свадьбу не сыграешь", – говорит невеста.



Но позже Ирина признается, что если бы не было возможности брать кредит, то свадьбу можно было сыграть и поэкономнее, тысяч за сто. Или вовсе ее не отмечать, а просто расписаться. Только мгновенный эффект от потребительских кредитов никак не дает остановиться воображению: девушка уже мечтает купить в долг стиральную машинку и телевизор. "Сейчас без кредита вообще никуда, все очень дорого: жилье, коммунальные услуги, еда. Бывают и безвыходные ситуации, когда человеку просто нечего есть", – вздыхает Ирина.

Мгновенное удовольствие за ваши деньги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

"Любые покупки, которые мы совершаем, в 90% случаев – эмоциональные", – считает психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Потребительские кредиты предоставляют человеку возможность мгновенно, на эмоции, взять то, что он не может себе позволить в рамках своей зарплаты. А тут выплаты делятся по месяцам, и человек видит уже более приемлемые суммы, которые ему по карману.

Так как человек планирует, что в будущем он будет лучше жить и больше зарабатывать, то сейчас он легко позволяет себе кредит.

В современном мире многое направлено на то, чтобы стимулировать нас тратить свои деньги: создаются новые товары, рекламные ролики показывают красивую и комфортную жизнь. В такой ситуации люди зачастую определяют уровень своей жизни количеством товаров, которые у них есть. Человек покупает вещь, потому что не хочет выглядеть хуже, чем остальные, и считает, что сможет на этом заработать.

При этом само удовольствие от покупки является ежеминутным, и человек не думает о том, как тяжело будет потом выплачивать кредит. Психолог считает, что даже среди малообеспеченных семей потребительские кредиты "скорее усугубляют положение этих людей, чем улучшают". И если семье нужны деньги на кроватку для новорожденного или одеть ребенка к первому сентября, они могут заранее откладывать деньги и не тратить на что-то другое. Соблазн тратить больше, чем позволяет заработок, всегда велик, и когда проблему можно решить, просто зайдя в банк с паспортом, это дает ложное ощущение легкости получения денег.

Потребительский кредит наряду со всеми остальными товарами – тот же товар, только им здесь являются деньги. Человек в итоге заплатит за то, что получил сейчас деньги.

Если вы набрали кредитов и продолжаете делать покупки, Жавнеров рекомендует поменять отношение к деньгам и постараться сдерживать себя в эмоциональном плане. Самое важное – перестать наращивать долги и не тратить еще больше. Здесь нужно дать себе время понять, что вы ориентируетесь на будущее. "Самое простое – купить не сегодня. Посмотрели на вещь, примерили, но не купили. Если через день-два вы все еще хотите ее приобрести, значит она действительно нужна", – уверяет психолог.

Обратите внимание на то, сколько ненужных вещей в вашем гардеробе или спонтанно купленных предметов, каких-то сувениров, которые вовсе не нужны. Научитесь сдерживать себя в покупках и не принимать быстрых решений, тогда вы сможете наладить свое отношение к деньгам.

Чем может грозить невыплата кредитов

"В соответствии с Федеральным законом № 353, все профессиональные кредиторы обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй", – рассказывает директор СРО "Центральное кредитное объединение" Анатолий Дронов. В бюро отражается вся кредитная нагрузка, которая на сегодняшний день есть у физического лица. Там же видно количество заявок, которые человек подает в разные кредитные организации.

По идее, когда вы берете деньги в долг у организации, кредитор видит вашу активность по другим кредитам, поэтому может оценить, выходите вы за пределы своей платежеспособности или нет. Но бывают недобросовестные микрокредиторы, которые не передают информацию в бюро кредитных историй и не делают запрос, когда к ним приходит заемщик. Тогда происходят ситуации, при которых один человек может набрать и 40, и 60 кредитов.

Невыплата кредита может обернуться двумя вариантами исхода. Первый – вы столкнетесь с недобросовестными коллекторами, которые будут давить за пределами правового поля. Можно пожаловаться в ФССП, но пока вопрос будет решаться, коллекторы будут продолжать мучить вас и ваших родственников звонками и угрозами. Второй вариант – если вы объявите себя банкротом как физлицо, тогда все долги будут списаны.

Только вот сама процедура довольно дорогая, исчисляется десятками тысяч рублей, а последствия печальные. Вряд ли вам одобрят новый кредит в течение ближайших пяти лет. Теоретически документы подавать можно, но везде необходимо будет указывать информацию о банкротстве, а в такой ситуации надеяться на положительное решение банка не стоит. Также в течение трех лет вы не сможете занимать должность первого лица в любой организации (фактически запрет на предпринимательство и вообще удар по репутации), а в банке – в течение 10 лет. Помимо этого, вам могут ограничить выезд за границу до момента прекращения дела о банкротстве.

Если человек долго не платит по кредиту и ему не приходят уведомления, то в один день к нему придет повестка в суд. Потом необходимо будет выплачивать уже сумму, определенную судом. Анатолий Дронов считает, что большая закредитованность обычно встречается только по мелким суммам. Такие заемщики просто берут деньги в другом банке для погашения текущего долга, что в реальности лишь усложняет их ситуацию.

Если мы перекредитовываемся для погашения предыдущего займа – это всегда пирамида. Как только человек начал перекредитовываться, это уже все, красный свет. Ему надо останавливаться, искать выходы из ситуации.

Специалист уверяет, что ни в коем случае нельзя брать кредит для погашения кредита, а лучше развивать свою финансовую грамотность и культуру потребления. Иначе очень легко не заметить, как вы попали в кредитное рабство, а выбраться потом будет непросто. Свои долги можно отследить в любом бюро кредитных историй, их официальный государственный реестр есть на сайте ЦБ РФ. Каждый человек по закону имеет право раз в год получить свою кредитную историю бесплатно.