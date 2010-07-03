Орешкин спрогнозировал "взрыв" проблемы закредитованности в 2021 году

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году.
Как заявил министр в интервью радиостанции "Эхо Москвы", "наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем". В связи с этим он призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее". По мнению Орешкина, безболезненно решить вопрос с растущими долгами россиян по кредитам "точно уже не получится".
В то же время министр считает, что уровень закредитованности россиян не является "пузырем" для устойчивости финансовой системы страны. "С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь", − отметил он. Однако, заверил Орешкин, "с точки зрения экономики в целом и финансовой системы и риска для устойчивости финансовой системы − это не пузырь".
Сославшись на данные ЦБ, министр отметил, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов выдали людям, у которых платежи по ним превышали 60% совокупного месячного дохода. В настоящее время сумма долга россиян по кредитам составляет порядка восьми триллионов рублей, уточнил Орешкин, добавив, что ежегодно задолженность вырастает на 25%.
Глава Минэкономразвития также наметил пути решения проблемы закредитованности. По его словам, чтобы этот "пузырь" не лопнул, "его нужно потихонечку сдувать". "Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам", − рассказал Орешкин. Он призвал выработать "механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации" и не может выплатить полученные кредиты.
В интервью "Эху Москвы" Максим Орешкин также оценил планы создания единой валюты для РФ и Белоруссии. По его мнению, это не является вопросом ближайшего будущего, так как переход обеих стран на единую денежно-кредитную политику может привести к росту волатильности в Белоруссии из-за более скромного масштаба ее экономики.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: