Орешкин спрогнозировал "взрыв" проблемы закредитованности в 2021 году

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году.

Как заявил министр в интервью радиостанции "Эхо Москвы", "наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем". В связи с этим он призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее". По мнению Орешкина, безболезненно решить вопрос с растущими долгами россиян по кредитам "точно уже не получится".

В то же время министр считает, что уровень закредитованности россиян не является "пузырем" для устойчивости финансовой системы страны. "С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь", − отметил он. Однако, заверил Орешкин, "с точки зрения экономики в целом и финансовой системы и риска для устойчивости финансовой системы − это не пузырь".

Сославшись на данные ЦБ, министр отметил, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов выдали людям, у которых платежи по ним превышали 60% совокупного месячного дохода. В настоящее время сумма долга россиян по кредитам составляет порядка восьми триллионов рублей, уточнил Орешкин, добавив, что ежегодно задолженность вырастает на 25%.

Глава Минэкономразвития также наметил пути решения проблемы закредитованности. По его словам, чтобы этот "пузырь" не лопнул, "его нужно потихонечку сдувать". "Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам", − рассказал Орешкин. Он призвал выработать "механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации" и не может выплатить полученные кредиты.

В интервью "Эху Москвы" Максим Орешкин также оценил планы создания единой валюты для РФ и Белоруссии. По его мнению, это не является вопросом ближайшего будущего, так как переход обеих стран на единую денежно-кредитную политику может привести к росту волатильности в Белоруссии из-за более скромного масштаба ее экономики.