Орешкин оценил планы создания единой валюты для РФ и Белоруссии

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не является вопросом ближайшего будущего.

"Это вопрос совсем дальних сроков", − заявил министр в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Как отметил Орешкин, если Россия и Белоруссия введут единую денежно-кредитную политику на обе страны, это может привести к росту волатильности в Белоруссии из-за более скромного масштаба ее экономики.

Глава Минэкономразвития РФ выразил уверенность, что "бежать впереди с точки зрения единой валюты, единой денежно-кредитной политики точно не стоит". По его словам, "нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты уже не приводило к таким колебаниям".

В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в свою очередь выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". При этом онсогласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2019 в начале июня 2019 года, Владимир Путин заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. Он пояснил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.