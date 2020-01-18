Лукашенко открестился от рубля

Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но рубль не может играть эту роль. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. По мнению белоруского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". В качестве примера Лукашенко привел Евросоюз. "Но чтобы условия были равные и подход", – подчеркнул он.
В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
Ранее Лукашенко предупредил белорусов, что страну в ближайшие годы ждут испытания. Белорусский лидер также не исключил, что Россия может потерять союзника, если Москва откажется компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере.
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