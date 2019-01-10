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19:53

Лукашенко предупредил Россию о возможной потере союзника

политика экономика

19:53

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять союзника если Москва откажется компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил мнение, что для Минска не является проблемой заработать "дополнительные 400 миллионов долларов", благодаря чему компенсировать потери от налогового маневра.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Белоруссии пока не сошлись по российскому налоговому маневру в нефтегазовой сфере.

В 2019–2024 годах будет осуществлен налоговый маневр, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставки налога на ее добычу. У Белоруссии есть дополнительные издержки из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

политика экономика

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