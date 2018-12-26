Россия и Белоруссия не сблизили позиции по нефтяному налоговому маневру – Кремль

России и Белоруссии пока не сошлись по российскому налоговому маневру в нефтегазовой сфере. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
В 2019–2024 годах будет осуществлен налоговый маневр. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставки налога на ее добычу.
У Белоруссии есть дополнительные издержки из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Свои потери за предыдущие шесть лет страна оценивает в 11 миллиардов долларов. В 2019 году Белоруссия потеряет около 300 миллионов долларов.
25 декабря, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что стороны обсудили цены на энергоресурсы и изменения в российском налоговом законодательстве.
Президенты договорились организовать специальную рабочую группу, чтобы она подготовила предложения по решению проблемных вопросов. Путин и Лукашенко также решили до Нового года провести еще одну встречу.
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