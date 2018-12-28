Медведев распорядился создать рабочую группу России и Белоруссии

Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции, сообщает РИА Новости.
Возглавит рабочую группу министр экономического развития Максим Орешкин. В нее войдут представители всех российских ведомств, включая Счетную палату, Совет Федерации и Госдуму.
Во вторник в Москве состоялись переговоры глав обоих государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве.
В ходе переговоров глава Белоруссии заявил, что Москва и Минск "действительно могут договориться" по спорным вопросам в сфере энергетики.
Новая встреча президентов намечена на 29 декабря, она также пройдет в Москве.
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