Лукашенко предупредил белорусов о непростых временах для страны

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну в ближайшие годы ждут испытания. Белорусский лидер призвал граждан быть готовыми к тому, что страну будут "пробовать на зуб".
"Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.
10 января белорусский лидер заявил, что Россия может потерять союзника если Москва откажется компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере.
Он выразил мнение, что для Минска не является проблемой заработать "дополнительные 400 миллионов долларов", благодаря чему компенсировать потери от налогового маневра.
Его заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, расширение стратегического взаимодействия между Россией и Белоруссией не подлежит сомнению.
В декабре Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером, отметив при этом, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.
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