МИД ответил на слова Лукашенко о "потере союзника"

Расширение стратегического взаимодействия между Россией и Белоруссией не подлежит сомнению. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Слова Захаровой отражают реакцию ведомства на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко. Ранее он отметил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потере ею "единственного союзника на западном направлении".
"В рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", – сказала представитель МИД.
Захарова заверила, что по конкретным вопросам, затронутым президентом Белоруссии, "ведется диалог по линии профильных ведомств".
В ближайшие пять лет будет осуществлен налоговый маневр, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. У Белоруссии есть дополнительные издержки из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.
В декабре 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что главы двух стран пока не сошлись по российскому налоговому маневру в нефтегазовой сфере.
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