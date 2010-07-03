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13:41

Орешкин рассказал об обсуждении единой валюты Москвой и Минском

экономика

13:41

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос создания общей валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", – цитирует ТАСС Орешкина.

В свою очередь министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что создание единой валюты должно произойти на финальной стадии интеграции в рамках Союзного договора.

Накануне Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2019, заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. "Нет, и быть не может", – сказал президент РФ. Он заявил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.

В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

Александр Лукашенко выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". При этом онсогласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.

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