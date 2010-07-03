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19:19

Путин опроверг объединение России и Белоруссии

политика

19:19

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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2019, заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно, сообщает ТАСС.

"Нет, и быть не может", – сказал президент РФ, отвечая на вопрос ведущей о возможном объединении стран к окончанию президентского срока – 2024 году.

Путин заявил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах", – отметил президент РФ, добавив, что для государственного объединения нет ни оснований, ни планов.

Вместе с тем, существует план строительства так называемого союзного государства. "Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Многое уже в этом направлении сделано", – сказал Путин.

Многое из того, что написано в договоре о создании союзного государства, пока не исполнено, заметил глава российского государства.

Он рассказал, что обсуждал с Александром Лукашенко, "можем ли мы в условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано или что-то добавить, что сейчас является актуальным".

Ранее глава Белоруссии объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москву. Он подчеркнул, что не мог пропустить праздничные события в честь 74-й годовщины Победы в своей стране.

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политика

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