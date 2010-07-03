Белоруссия объявит сумму ущерба от загрязненной нефти после ревизии НПЗ

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Сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" Белоруссия назовет после ревизии нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.

Политик пояснил, что пока не может озвучить всю сумму. По его словам, в стране пока считают убытки. Для этого нужно оценить степень повреждения оборудования двух НПЗ. Речь идет об ОАО "Нафтан" и Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

"Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", – подчеркнул Лукашенко.

В середине апреля Белоруссия проинформировала российскую сторону об ухудшении качества нефти, которая поступает из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Вскоре в "Белнефтехиме" заявили, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". На данный момент по нему задержаны четыре человека.

