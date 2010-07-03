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20 апреля, 20:47

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

политика

20 апреля, 20:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

"Мозырский нефтеперерабатывающий завод первым обнаружил проблемы с качеством поступающей нефти. В некоторых пробах содержание хлорорганических соединений было превышено в 100 раз. У данных соединений "высокая коррозионная агрессивность", – пояснил Рыбаков.

Он отметил, что из-за некачественной нефти возможна забивка оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы.

Он уточнил, что ремонт оборудования понесет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов. "Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов", – уточнил Рыбаков.

Отмечается, что специалисты призывали закрыть трубопровод на "регламентное обслуживание" еще полтора года назад, но в тот момент ремонт решили не проводить, чтобы не нанести ущерб России. Износ линейной части нефтепровода составляет 67 процентов. Планируется капитальный ремонт пяти участков.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В общем объеме транзита предусмотрена поставка 35 миллионов тонн российской нефти в западном направлении и 15 миллионов тонн – в южном.

политика

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