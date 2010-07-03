Белоруссия грозит остановить транзит российской нефти

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Власти Белоруссии рассматривают возможность ограничить или перекрыть прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ремонта. Такое заявление сделал вице-премьер Игорь Петришенко.

По словам политика, специалисты призывали закрыть трубопровод на "регламентное обслуживание" еще полтора года назад, но в тот момент ремонт решили не проводить, чтобы не нанести ущерб России. Износ линейной части нефтепровода составляет 67 процентов. Планируется капитальный ремонт пяти участков.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В общем объеме транзита предусмотрена поставка 35 миллионов тонн российской нефти в западном направлении и 15 миллионов тонн – в южном.

Накануне Александр Лукашенко поручил правительству поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости. Таким образом президент Белоруссии отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из республики. По его словам, в России "обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".

Россельхознадзор с 12 апреля ввел бессрочный запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии. В ведомстве сообщили, что мера будет действовать временно, до урегулирования ситуации. Поводом послужило задержание за первую неделю апреля на российско-белорусской границе 39 грузовиков с санкционной продукцией. В 36 из них были яблоки и груши из стран Евросоюза.

Как правило, белорусские яблоки заканчиваются еще в феврале, поэтому эксперты федеральной службы полагают, что под видом белорусских фруктов скрывается санкционная продукция из Европы. Кроме того, в Россельхознадзоре не исключают, что в дальнейшем запрет распространится также на шампиньоны, пекинскую капусту и клубнику из Белоруссии. Причина та же – подозрения на ре-экспорт санкционки через республику.