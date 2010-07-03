В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о "выкручивании рук"

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Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Безусловно, мы сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений. Хотя мы порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, именно так же исходя из особого, близкого и дружественного характера двусторонних отношений", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва не планирует никаких санкций в отношении Минска. При этом он обратил внимание, что "существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой".

Ранее Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, поскольку в России "обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".

Глава республики напомнил о ситуации, когда возникла необходимость ремонтировать идущие через Белоруссию нефтепровод и нефтепродуктопровод. Он уточнил, что их надо было закрыть, но Минск этого не сделал, а ремонтировал их "в авральном порядке", так как понимал, что это нанесет ущерб России.