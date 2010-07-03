Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержали четырех человек. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, следователи установили, что группа компаний вбрасывала в трубопровод загрязненную нефть, передает ТАСС.

19 апреля Белоруссия проинформировала российскую сторону об ухудшении качества нефти, которая поступает из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул он.

29 апреля началась прокачка нефти, соответствующей стандартам, от российской линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в сторону границы Белоруссии и РФ. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составляет примерно пять миллионов тонн.

Как пояснил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.