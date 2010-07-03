Путин потребовал от "Транснефти" скорректировать систему контроля качества

Владимир Путин потребовал от компании "Транснефть" скорректировать систему контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах, передает ТАСС.
Президент отметил, что самоконтроля в этом вопросе недостаточно. По его словам, необходимо менять эту систему.
"Сделайте обязательно и доложите председателю правительства", – заявил Путин на встрече с главой компании Николаем Токаревым, выслушав отчет об инциденте с качеством нефти в трубопроводе "Дружба".
С 30 апреля Белоруссия полностью останавливает прием нефти из России. Транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Ранее Минск заявил об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Руководство "Белнефтехим" заявило, что страна потребует с "Транснефти" компенсацию.
29 апреля началась прокачка нефти, соответствующей стандартам, от российской линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в сторону границы Белоруссии и РФ.
Объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, на Украине и в Польше составляет примерно 5 миллионов тонн. "Белнефтехим" сообщил, что более 170 тысяч тонн загрязненной нефти вытеснят из нефтепровода на российском и белорусском участках.
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