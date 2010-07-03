Белоруссия приостановила прием нефти из России

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Белоруссия с 30 апреля полностью останавливает прием нефти из России. Транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти, заявил первый замгендиректора и главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, передает информагентство БелТА.

"На 08:00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с Белоруссией. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуссии планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая", – сказал Вериго.

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Руководство "Белнефтехим" заявило, что страна потребует с российской "Транснефти" компенсацию.

29 апреля началась прокачка нефти, соответствующей стандартам, от российской линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в сторону границы Белоруссии и РФ. Объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составляет примерно 5 миллионов тонн."Белнефтехим" сообщил, что более 170 тысяч тонн загрязненной нефти вытеснят из нефтепровода на российском и белорусском участках.