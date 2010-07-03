Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефтепровода "Дружба"

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, передает ИА "НСН".

Как пояснил представитель "Транснефти", хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей.

В офисах нескольких частных организаций в Самаре уже работают следователи, добавил Демин. Между тем 26 апреля представители России, Белоруссии, Польши и Украины собрались в Минске, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и наметить пути возобновления поставок топлива.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти на Украину, в Польшу, а также страны Балтии, опасаясь, что нефтеперерабатывающие заводы могут пострадать из-за некачественного сырья. День спустя поставки частично возобновили.

При этом 20 апреля председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Он уточнил, что в некоторых пробах содержание хлорорганических соединений было превышено в 100 раз. По его словам, из-за некачественной нефти возможна забивка оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы. Ремонт оборудования понесет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул Рыбаков.

Ранее специалисты уже призывали закрыть трубопровод на "регламентное обслуживание". Износ линейной части нефтепровода составляет 67%, уточнили эксперты.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.