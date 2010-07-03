В "Транснефти" сообщили о продолжении транзита нефти через Белоруссию

Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Белоруссию не останавливался, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании "Транснефть" Игоря Демина. По его словам, все претензии и разногласия урегулируют в рамках договора.
Ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов в связи с ситуацией, складывающейся с поставками российской нефти.
Накануне председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Он уточнил, что в некоторых пробах содержание хлорорганических соединений было превышено в 100 раз.
Из-за некачественной нефти возможна забивка оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы. Ремонт оборудования понесет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, добавил он.
Отмечается, что специалисты призывали закрыть трубопровод на "регламентное обслуживание" еще полтора года назад, но в тот момент ремонт решили не проводить, чтобы не нанести ущерб России. Износ линейной части нефтепровода составляет 67 процентов. Планируется капитальный ремонт пяти участков.
Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
В общем объеме транзита предусмотрена поставка 35 миллионов тонн российской нефти в западном направлении и 15 миллионов тонн – в южном.
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