Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обнаружен источник загрязнения российской нефти, поставляемой в Белоруссию. Он находится на участке Самара – Унеча, передает издание "Вестник Нафтана" со ссылкой на заявление оперативного штаба на заводе "Нафтан".
"Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья, и в ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.
Загрузку завода снизят на 40%. Это делается для того, чтобы сохранить действующее оборудование.
В российском Минэнерго заявили, что проблема ухудшения качества нефти носит технический характер. В ведомстве пообещали, что качество нефти улучшится в ближайшее время.
В пятницу, 19 апреля, белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". О сложившейся ситуации проинформировали операторов нефтепровода из других стран.
Руководство концерна "Белнефтехим" заявило, что Белоруссия намерена требовать с российской "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Стороны должны встретиться 23 апреля.
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