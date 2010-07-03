Комиссию для проверки нефти трубопровода "Дружба" создали в Минэнерго

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Глава Минэнерго Александр Новак создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба". такое поручение ему дал Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В комиссию вошли главы и заместители федеральных государственных органов, включая Минэнерго, Минпромторг, ФАС, Роснедр, Ростехнадзор и Росстандарт.

Ранее премьер потребовал за неделю проверить обстоятельства попадания некачественной нефти в трубопровод во время поставок в Белоруссию. Она также просил наказать виновных и отчитаться в Генпрокуратуре.

В минувший вторник Белоруссия приостановила экспорт нефти на Украину, в Польшу, а также страны Балтии, опасаясь, что нефтеперерабатывающие заводы могут пострадать из-за некачественного сырья. На следующий день поставки частично возобновили.

26 апреля представители РФ, Белоруссии, Польши и Украины обсудили сложившуюся ситуацию и пути возобновления поставок топлива. В тот же день было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефтепровода "Дружба".

