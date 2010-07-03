Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Александр Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москву.
"Конспирологии – никакой, политики – никакой, поверьте", – сказал он журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Его слова приведены на портале президента Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что не мог пропустить праздничные события в честь 74-й годовщины Победы в своей стране. "Если бы я не появился на них, ко мне появилась бы масса вопросов, что сказали бы белорусы", – указал Лукашенко. При этом, по его словам, Белоруссия широко представлена на торжествах в России – "от простых людей до чиновников".
Утром 9 мая на трибуны на Красной площади поднялись Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Отсутствие иностранных лидеров на параде объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, глав государств приглашают лишь на юбилейные парады в честь 9 Мая, а нынешние торжества посвящены 74-й годовщине.
В 2018 году парад посетили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По Красной площади сегодня прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники. Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.
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