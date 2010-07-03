Небо в огнях: где можно посмотреть салют в День Победы

Праздничные салюты в День Победы 9 мая пройдут на 34 столичных площадках.
Интерактивную карту запуска можно посмотреть на портале открытых данных. Отмечается, что в основном площадки расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.
Салют начнется в 22:00. В течение 10 минут по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Вечернее небо украсят шары и цветы из разноцветных фейерверков.
Главной площадкой станет Поклонная гора, где прогремят 30 залпов из 18 орудий, передает портал мэра и правительства Москвы.
Министерство обороны ранее сообщило, что в Москве в общей сложности с 10 апреля 2019 года по 9 мая 2020 года будет проведено 17 праздничных салютов в честь юбилея освобождения советских городов-героев и столиц Европы.
Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".
Столица продолжает подготовку в 9 Мая. Накануне кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.
Также волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.
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