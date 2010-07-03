Гигантскую георгиевскую ленту развернули в Москве

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Волонтеры развернули Георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.

Акция прошла в рамках "Бала Победы", в котором приняли участие свыше 2,7 тысячи москвичей, передает ТАСС.

Как заявил директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров, потом лента переедет в Севастополь, где будет продолжена акция.

В рамках мероприятия более 1 тысячи пар станцевали вальс Победы "Весна 45-го года" под аккомпанемент духового оркестра.

В Москве развернули гигантскую георгиевскую ленту



Ранее сообщалось, что небо над Москвой в День Победы 9 мая украсят около 10 тысяч залпов праздничного фейерверка.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы станет военный парад на Красной площади, который начнется в 10:00.

Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка", в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких.