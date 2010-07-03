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17:04

Около 10 тыс залпов фейерверка украсят столичное небо в День Победы

общество праздники 9 Мая

17:04

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Фото: Москва 24

Небо над Москвой 9 мая украсят около 10 тысяч залпов праздничного фейерверка, сообщает РИА Новости.

Десятиминутный салют организуют в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произведут 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы.

Выстреливать будет отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Дивизион оснащен пушками ЗИС-3 образца 1942 года, которые разместятся на Воробьевых горах и Поклонной горе.

Ожидается, что всего 9 мая в небо над столицей выпустят более 50 видов фейерверочных изделий.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы станет военный парад 9 Мая на Красной площади. Он начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на праздничных площадках и в парках города. В 13:00 стартуют праздничные мероприятия.

Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. Сбор участников – с 14:00, начало шествия – в 15:00. В 22:00 ожидается праздничный салют на 34 площадках.

На площади перед храмом Христа Спасителя весь день 9 мая с 10:00 до 22:00 будет идти праздничный концерт с участием звезд оперной сцены, эстрадных исполнителей и симфонического оркестра. В рамках Московского пасхального фестиваля на Поклонной горе состоится традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

С 19:00 по 22:00 на площади Белорусского вокзала можно будет посетить концерт "Песни Победы". В это же время в парке "Зарядье" совместно с телеканалом Москва 24 планируется большой праздничный концерт. На Арбате, Чистопрудном и Тверском бульварах пройдут тематические фотовыставки под открытым небом. По традиции 9 мая военные музеи будут открыты для свободного посещения.

На Поклонной горе состоится самый зрелищный салют на 9 Мая

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общество праздники 9 Мая

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