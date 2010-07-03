Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками в преддверии Дня Победы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

Георгиевскими лентами кабины украсили снаружи, внутри кабин горожане и туристы могут сфотографироваться с памятным изображением.

Московская канатная дорога также присоединилась к акции "Москва – с заботой об истории", организованной Советом ветеранов, Главархивом и центрами госуслуг "Мои документы".

На медиаэкранах в кабинах канатной дороги транслируется видеоролик, посвященный акции, которая призвана сохранить память об участниках и очевидцах событий Великой Отечественной войны.

Ранее в кабинах Московской канатной дороги появились аудиогиды на четырех языках: русском, английском, испанском и китайском.

На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая Лига" и "Лужники" (нижняя). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Дорога рассчитана на перевозку до 1600 пассажиров в час.