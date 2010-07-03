Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:12

Кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками

город праздники

17:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками в преддверии Дня Победы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

Георгиевскими лентами кабины украсили снаружи, внутри кабин горожане и туристы могут сфотографироваться с памятным изображением.

Московская канатная дорога также присоединилась к акции "Москва – с заботой об истории", организованной Советом ветеранов, Главархивом и центрами госуслуг "Мои документы".

На медиаэкранах в кабинах канатной дороги транслируется видеоролик, посвященный акции, которая призвана сохранить память об участниках и очевидцах событий Великой Отечественной войны.

Ранее в кабинах Московской канатной дороги появились аудиогиды на четырех языках: русском, английском, испанском и китайском.

На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая Лига" и "Лужники" (нижняя). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Дорога рассчитана на перевозку до 1600 пассажиров в час.

Читайте также

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика