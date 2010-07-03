Аудиогиды появились в кабинах Московской канатной дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В кабинах Московской канатной дороги с 30 апреля стали доступны аудиогиды, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу дороги.

"Аудиогиды доступны на четырех языках: русском, английском, испанском и китайском", – говорится в сообщении.

Чтобы послушать аудиогид, нужно вставить свои наушники в разъем на сидении и выбрать язык. Уточняется, что, если нет своих наушников, их можно купить в кассах канатной дороги. Наушники там стоят 100 рублей.

Отмечается, что русскую версию аудиогида для канатной дороги озвучил знаменитый российский актер Сергей Чонишвили.

С 27 апреля на Московской канатной дороге (МКД) введены льготные тарифы в будние дни. По понедельникам проезд в одну сторону обойдется в 100 рублей, а туда-обратно – в 150 рублей. Во вторник стоимость проезда также снижается и составит в одну сторону для взрослых (14+) 150 рублей и 250 рублей по маршруту "туда-обратно". Со среды по пятницу билет в одну сторону обойдется в 250 рублей, билет туда-обратно – в 450 рублей.

В выходные и праздничные дни цена билета на проезд в одну сторону для взрослых составит 400 рублей, по маршруту "туда-обратно" – 600 рублей.

На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая Лига" и "Лужники" (нижняя). По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Дорога рассчитана на перевозку до 1600 пассажиров в час.

