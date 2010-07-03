Московская канатная дорога ввела новые тарифы

На Московской канатной дороге (МКД) с 27 апреля введены льготные тарифы в будние дни. По понедельникам проезд в одну сторону обойдется в 100 рублей, а туда-обратно – в 150 рублей.
"Во вторник стоимость проезда также снижается и составит в одну сторону для взрослых (14+) 150 рублей и 250 рублей по маршруту туда-обратно", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы оператора канатной дороги. Со среды по пятницу билет в одну сторону обойдется в 250 рублей, билет туда-обратно – в 450 рублей.
В выходные и праздничные дни цена билета на проезд в одну сторону для взрослых составит 400 рублей, по маршруту "туда-обратно" – 600 рублей. Льготные категории граждан смогут приобрести билеты за 300 рублей и 500 рублей соответственно.
Бесплатно прокатиться по канатной дороге могут дети до шести лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.
Открытие фуникулера, связавшего Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Первый месяц работы фуникулера пассажиры могли бесплатно кататься в обе стороны. Плату за проезд в кассах начали брать с 26 декабря.
На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая Лига" и "Лужники" (нижняя). По основному маршруту Московской канатной дороги пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на 8 мест каждая, спроектированных компанией Porsche Design Studio. Дорога рассчитана на перевозку до 1600 пассажиров в час.
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