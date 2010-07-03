Канатная дорога будет работать дольше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская канатная дорога с 16 апреля перейдет на весенне-летний график работы, сообщает Агентство "Москва".
По понедельникам канатка будет работать, как и прежде, – с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг она будет ходить с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.
Ранее канатная дорога работала в понедельник с 16:00 до 22:00 и со вторника по воскресенье – с 12:00 до 22:00.
Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
В начале апреля правительство Москвы представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Она будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть.
Протяженность ее составит 2,3 километра. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на десять человек. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". При этом стоимость проезда не превысит 55 рублей.
Ожидается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тысяч человек в сутки, что снизит нагрузку на северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.
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