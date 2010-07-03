Состоялась презентация второй канатной дороги в Москве

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Московское правительство представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", передает "Интерфакс".

Презентация прошла на промышленной ярмарке Hannover Messe-2019 в Германии.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Она будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть.

После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности, подчеркнул Прохоров.

Сообщается, что протяженность канатной дороги составит 2,3 км. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на десять человек. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". При этом стоимость проезда не превысит 55 рублей.

Ожидается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тысяч человек в сутки, что снизит нагрузку на северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Ранее сообщалось, что строить дорогу будет частный инвестор, он же будет ответственным за ее эксплуатацию. По оценкам специалистов, канатка примет первых пассажиров не раньше, чем через три года.

Первая канатная дорога Воробьевы горы – Лужники открылась в Москве осенью 2018 года.