Состоялась презентация второй канатной дороги в Москве

Московское правительство представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", передает "Интерфакс".
Презентация прошла на промышленной ярмарке Hannover Messe-2019 в Германии.
Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Она будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть.
После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности, подчеркнул Прохоров.
Сообщается, что протяженность канатной дороги составит 2,3 км. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на десять человек. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". При этом стоимость проезда не превысит 55 рублей.
Ожидается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тысяч человек в сутки, что снизит нагрузку на северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.
Ранее сообщалось, что строить дорогу будет частный инвестор, он же будет ответственным за ее эксплуатацию. По оценкам специалистов, канатка примет первых пассажиров не раньше, чем через три года.
Первая канатная дорога Воробьевы горы – Лужники открылась в Москве осенью 2018 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.