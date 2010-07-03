Салют в честь юбилея освобождения Одессы запустят в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Салют в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве в среду, 10 апреля в 22:00.

Как сообщает газета "Красная Звезда", 12 залпов произведут девять салютных установок 2А85 с привлечением 18 единиц 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 дивизиона Западного военного округа.

Отмечается, что всего в 2019 году будет произведено 11 салютов – в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

В 2020 году состоятся шесть салютов – в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.

9 апреля стало известно, что в столице стартует новая акция "Москва – с заботой об истории" в рамках проекта "Бессмертный полк".