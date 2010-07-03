"Гудок Победы". Как пройдет 9 Мая на вокзалах

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В честь Дня Победы на железнодорожных вокзалах страны организуют полевые кухни и раздачу георгиевских лент. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Мероприятия будут проходить с 8 по 9 мая.

На крупнейших вокзалах также откроются тематические выставки и концертные площадки. Всего запланировано около 100 мероприятий.

"9 мая в 12:00 по местному времени все железнодорожные локомотивы страны дадут "Гудок Победы". Форменную одежду всех сотрудников вокзалов и поездных бригад будут украшать значки и георгиевские ленты. В железнодорожных билетных кассах и в поездах будут размещены поздравительные стикеры", – сказано в сообщении.

Также в День Победы с Рижского вокзала Москвы отправится ретропоезд на паровой тяге. С 17:00 на Белорусском вокзале откроются две концертные площадки. На них выступят "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano.

Для пассажиров многих поездов весь май будет доступна информация о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, включая архивные фотографии и карты боевых действий.

Праздничные салюты в День Победы 9 мая пройдут на 34 площадках Москвы. Интерактивную карту запуска можно посмотреть на портале открытых данных. В основном площадки расположены в парках, на площадях, на берегах водоемов. Салют начнется в 22:00 9 мая.