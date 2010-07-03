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13:47

Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде

политика праздники 9 Мая

13:47

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидеров иностранных государств приглашают на юбилейные парады в честь 9 Мая, а предстоящие торжества посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие глав других стран на мероприятии, передает ТАСС.

Саму ситуацию представитель Кремля назвал не уникальной. При этом он отметил, что юбилейная дата будет уже в следующем году.

"Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств", – сказал Песков.

В этом году колонну военной техники на параде в Москве возглавит танк Т-34-85. За ним поедут бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", БТР-82, боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3.

Также в параде впервые примет участие кабриолет представительского класса Aurus. Он заменит старые советские кабриолеты ЗиЛ-41047.

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политика праздники 9 Мая

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