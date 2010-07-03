Минобороны опубликовало эксклюзивные фотографии с военных парадов

Фото: mil.ru

В преддверии Дня Победы на сайте Минобороны РФ заработал новый раздел, посвященный уникальным фотографиям советских полководцев времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило ведомство.

Посетители мультимедийного раздела смогут познакомиться с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов легендарных полководцев. На некоторых фотографиях военачальники предстают в торжественной обстановке, либо за мгновение до начала парадов, а также их репетиций и тренировок.

На сайте представлены фотографии маршалов Георгия Жукова, Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова.

Снимки сопровождаются биографическими фактами, воспоминаниями полководцев, выдержками из исторических исследований.

Ранее на сайте ведомства открылся раздел "Дорога памяти", куда любой желающий может загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны.

Документы войдут в одноименную мультимедийную галерею, которая будет размещена в филиале Центрального музея Вооруженных сил.