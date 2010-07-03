Минобороны запустило проект "Дорога памяти" с фотографиями ветеранов

Фото: http://doroga.mil.ru

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел "Дорога памяти", куда любой желающий может загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны.

Документы войдут в одноименную мультимедийную галерею, которая будет размещена в филиале Центрального музея вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

Фотографии появятся в реестре после проверки данных, а пользователи получат письмо со ссылкой со всеми прикрепленными материалами и документами.

Филиал Центрального музея вооруженных сил в парке "Патриот" планируется открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует создать сеть парков "Патриот" по всей стране.