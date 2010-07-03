Путин называл святым долгом защиту подлинных героев ВОВ

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Защита настоящих героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран мира "бесстыдно врут своим детям" о войне, заявил Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Президент отметил, что память о ВОВ является совестью и ответственностью россиян.

"Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", – цитирует Путина ТАСС.

"Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей", – добавил президент.

В шествии по Красной площади 9 мая принимают участие около 13 тысяч военнослужащих, 132 единицы техники и 74 летательных аппарата.

В пешей колонне 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдат, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Впервые в этом году в параде в честь Дня Победы примет участие батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

