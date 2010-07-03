Парад в честь Дня Победы завершился на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. По Красной площади прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники.

Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.

Перед началом парада на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.

9 мая жители более 110 стран примут участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Ожидается и увеличение числа участников в сравнении с прошлым годом.

В столице маршрут "Бессмертного полка" в этом году составит семь километров и будет поделен на 26 секторов. Полк отправится от станции метро "Динамо" и пройдет до Красной площади.

Во время шествия "Бессмертного полка" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го шествие официально стало общероссийским.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

