В Минфине назвали долги россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке потребительского кредитования становится напряженной. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я считаю, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования – даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой. Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать", – цитирует ТАСС Моисеева.
Ранее Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что из-за высоких темпов роста потребительского кредитования России грозит рецессия в 2021 году. Он подчеркнул, что, согласно исследованию Центробанка, более чем у 56 процентов семей текущий платеж по долгу больше 40 процентов совокупного дохода. По словам Орешкина, это "очень тревожная ситуация".
На опасность возникновения "пузырей" в сфере потребительского и ипотечного кредитования внимание представителей Центробанка в ходе прямой линии обратил Владимир Путин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора: это рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике.
По статистике ЦБ РФ, россияне одолжили у банков и кредитных организаций около 11 триллионов рублей. Эта сумма почти сравнима с годовым бюджетом всей нашей страны. При этом еще в середине 2018 года Федеральная служба судебных приставов сообщала о том, что не выплаченные или просроченные кредиты составляют внушительную сумму – 1,8 триллиона рублей. Больше всего неплатежей приходилось на потребительские кредиты, в частности, просрочка больше месяца есть у каждого пятого.
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