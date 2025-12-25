В рамках "Зимы в Москве" в ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку бойцов СВО

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

На площадках фестиваля "Зима в Москве" в Юго-Западном административном округе проходят мероприятия по поддержке участников СВО и их близких. Добровольцы проводят мастер-классы, где учат изготавливать маскировочные сети и окопные свечи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке Семидесятилетия Победы в Черемушках до 15 января работает мастерская по созданию маскировочных сетей для нужд армии. Ближайшие мастер-классы там состоятся 27 и 28 декабря.

Научиться делать окопные свечи можно будет на отдельном занятии. Оно пройдет 26 декабря с 17:00 до 19:00 в районе Северное Бутово.

До 28 февраля на окружных площадках фестиваля в Юго-Западном округе действует акция "Спасибо защитнику". Рядом с катками организованы специальные пункты, где предлагают написать и оформить письмо или открытку для военнослужащих. Это можно сделать на катке по адресу Севастопольский проспект, дома 33–37.

Также пункт работает на катке в народном парке "Надежда" по адресу Ленинский проспект, владения 82–86. Еще одна точка открыта на катке "Синяя птица" по адресу Старокачаловская улица, дом 18.

Присоединиться к акции можно и на катке в ландшафтном парке "Южное Бутово" по адресу Южнобутовская улица, владения 34-36. Также пункт работает на катке "Искорка" по адресу Голубинская улица, дом 7, корпус 2.

Для детей участников СВО организованы особые условия. В районе Котловка на Севастопольском проспекте для них проводятся бесплатные уроки фигурного катания. Это помогает ребятам укрепить здоровье и найти новых друзей.

Чтобы записаться на занятия потребуется документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего. Первое занятие начнется 26 декабря в 17:00.

Кроме того, ранее в парке "Надежда" прошла традиционная военно-спортивная игра "Зарница" для школьников округа. Это мероприятие, имеющее долгую историю, способствует развитию у молодежи чувства ответственности, дисциплины и взаимопомощи. Юные участники состязались в физической подготовке, сборке оружия, оказании первой помощи и знании истории Российской армии. Победу в соревнованиях одержала команда кадет "Единство" из Черемушек.

Также мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве", где детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников СВО, проходят в двух парках Западного административного округа (ЗАО). Так, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать индивидуальные средства защиты для бойцов – нашлемники. В парке "Никулино" юные москвичи пишут письма с пожеланиями и складывают их в виде фронтовых треугольников.