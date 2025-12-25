Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 07:53

Общество

В рамках "Зимы в Москве" в ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку бойцов СВО

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

На площадках фестиваля "Зима в Москве" в Юго-Западном административном округе проходят мероприятия по поддержке участников СВО и их близких. Добровольцы проводят мастер-классы, где учат изготавливать маскировочные сети и окопные свечи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке Семидесятилетия Победы в Черемушках до 15 января работает мастерская по созданию маскировочных сетей для нужд армии. Ближайшие мастер-классы там состоятся 27 и 28 декабря.

Научиться делать окопные свечи можно будет на отдельном занятии. Оно пройдет 26 декабря с 17:00 до 19:00 в районе Северное Бутово.

До 28 февраля на окружных площадках фестиваля в Юго-Западном округе действует акция "Спасибо защитнику". Рядом с катками организованы специальные пункты, где предлагают написать и оформить письмо или открытку для военнослужащих. Это можно сделать на катке по адресу Севастопольский проспект, дома 33–37.

Также пункт работает на катке в народном парке "Надежда" по адресу Ленинский проспект, владения 82–86. Еще одна точка открыта на катке "Синяя птица" по адресу Старокачаловская улица, дом 18.

Присоединиться к акции можно и на катке в ландшафтном парке "Южное Бутово" по адресу Южнобутовская улица, владения 34-36. Также пункт работает на катке "Искорка" по адресу Голубинская улица, дом 7, корпус 2.

Для детей участников СВО организованы особые условия. В районе Котловка на Севастопольском проспекте для них проводятся бесплатные уроки фигурного катания. Это помогает ребятам укрепить здоровье и найти новых друзей.

Чтобы записаться на занятия потребуется документ, подтверждающий статус члена семьи военнослужащего. Первое занятие начнется 26 декабря в 17:00.

Кроме того, ранее в парке "Надежда" прошла традиционная военно-спортивная игра "Зарница" для школьников округа. Это мероприятие, имеющее долгую историю, способствует развитию у молодежи чувства ответственности, дисциплины и взаимопомощи. Юные участники состязались в физической подготовке, сборке оружия, оказании первой помощи и знании истории Российской армии. Победу в соревнованиях одержала команда кадет "Единство" из Черемушек.

Также мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве", где детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников СВО, проходят в двух парках Западного административного округа (ЗАО). Так, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать индивидуальные средства защиты для бойцов – нашлемники. В парке "Никулино" юные москвичи пишут письма с пожеланиями и складывают их в виде фронтовых треугольников.

Москвичи начали собирать подарки и теплые вещи для участников СВО

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика