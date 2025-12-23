Форма поиска по сайту

23 декабря, 18:15

Экономика

Представители бизнеса подготовили мероприятия в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели в рамках проекта "Зима в Москве" подготовили различные предновогодние мероприятия, доступные для всей семьи. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в мастер-классах, представлениях, конкурсах и шоу можно бесплатно, но для посещения некоторых из них нужна регистрация.

Например, в 16:00–17:00 24 декабря состоится мастер-класс по пайке новогоднего фонарика. Посетить мероприятие можно в школе робототехники "Код робота", но необходима предварительная регистрация.

Также зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре предлагает с 24 по 28 декабря принять участие в программе в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". По будням клуб работает с 13:00 до 21:00, а по выходным с 12:00 до 21:00.

Горожане и гости Москвы имеют возможность сделать фотосессию в зимнем стиле на фоне аллеи новогодних елей, украшенных косметическими брендами. Всего в 2025 году партнерами клуба стали свыше 70 брендов.

В поп-апе доступна продукция бренда Menshechem. При этом до 11 января гости смогут узнать подробнее о символах российских регионов и стать участниками конкурса на главный приз. Каждую из 4 недель посвятят одному из регионов или городов страны – Туле, Владивостоку, Сергиевому Посаду и Гжели.

Для участия в конкурсе нужно получить открытку в первую неделю работы поп-ап магазина и собирать там штампы за покупки. Для того чтобы претендовать на главный приз, нужно накопить 4 штампа за каждую неделю.

Например, 24 декабря бренд Holika Holika проведет бьюти-викторину, 25 декабря Babor подготовит викторину и лекцию об уходе за кожей, 26 и 28 декабря Zielinski&Rozen проведут занятия по каллиграфии. Также в клубе "Москва" пройдут мероприятия от брендов G.Love, Hollyshop и Mus Flowers.

Ряд мастер-классов ожидается в арт-павильоне "Фабрика подарков" в Репинском сквере на Болотной площади. 25 декабря там будут обучать созданию брелока для сумки из камней и новогодних шаров, на следующий день гости смогут сделать резинку для волос и розы из лоскутов шелка, а 27 декабря ожидается мастер-класс по зимней аппликации.

28 декабря состоится мастер-класс по созданию гирлянд, а также интерьерных шаров, внутрь которых можно будет вставить свое фото. В этот же день гости смастерят игрушки в скандинавском стиле. Уже 30 декабря пройдет мастер-класс по созданию новогодних открыток и масок, а 31 декабря гостей научат вязать лошадку-брелок.

Свои мероприятия в преддверии новогодних праздников подготовили и ряд столичных торговых центров (ТЦ). Например, 27 декабря в ТЦ "Багратионовский" ожидаются конкурсы и новогодние интерактивы для детей и их родителей. В этот же день в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Аэробус" на Варшавском шоссе пройдет кукольное и анимационное представление.

Также 28 декабря в ТРЦ "Авентура" в Чертанове Северном ожидается новогоднее шоу для всей семьи, а ТРЦ "Ривьера" на Автозаводской улице подготовит игровой спектакль, мастер-класс по изготовлению карнавальной маски, показ мультфильмов и многое другое.

Кроме того, 27 декабря в школе искусств "Три музы" пройдет мастер-класс по созданию театральных кукол и постановке мини-спектакля. Для участия в мероприятии нужна регистрация.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости города в рамках проекта "Зимняя почта" отправили более 70 тысяч уникальных ретрооткрыток со своими пожеланиями родным и близким. При этом письма отправляли даже самому Деду Морозу. Почтовые отделения развернуты на 50 городских локациях, в том числе на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

