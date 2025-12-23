"Сделано в Москве" открывает отбор брендов для участия в проекте "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"Сделано в Москве" откроет вторую волну приема заявок для участия в проекте "Зима в Москве". Производители могут подать заявки с 25 декабря 2025 до 11 января 2026 года, передает портал мэра и правительства столицы.

Проект направлен на поддержку и продвижение локальных брендов Москвы.

Первая волна приема заявок завершилась в ноябре, в ее рамках отобрали более 700 брендов. Предприниматели разместили свою продукцию в арт-павильонах на центральных улицах города.

Для обеспечения ротации и вовлечения как можно большего количества брендов организуют дополнительные отборы. Такие меры позволяют обновлять ассортимент на полках и дают шанс новым участникам проекта представить свои товары.

Арт-павильоны "Сделано в Москве" находятся в популярных местах города. В числе площадок – Новый Арбат, Кузнецкий Мост, улица Рождественка, Тверской бульвар, Парк Горького и парк искусств "Музеон".

Также открыто 10 тематических павильонов, среди которых "Фабрика подарков" (флагманский), "Мандарин", "Поезд", "Холодильник", "Самовар" и "Коньки". Все они оформлены в необычном стиле.

Заявки на участие принимают в личном кабинете на официальном сайте программы сделановмоскве.рф.

Ранее сообщалось, что участниками зимнего клуба "Москва" на Тверском бульваре стали 75 брендов. Под открытым небом установили 13 домиков и ротонд. В числе товаров, которые представили предприниматели на Тверском бульваре, – разнообразная косметика, средства для волос и тела, парфюмерные и текстильные изделия.

Многие предприниматели с удовольствием принимали участие и в летнем клубе "Москва".