23 декабря, 11:14

Город

Самые яркие снимки проекта "Зима в Москве" можно найти в медиабанке "Мосфото"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самые яркие снимки проекта "Зима в Москве" можно найти в медиабанке "Мосфото", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городском медиабанке опубликованы лучшие фотографии с площадок и мероприятий проекта, а также тематические ролики. В специальном разделе можно просматривать и скачивать изображение украшенных улиц и бульваров, арт-павильонов "Сделано в Москве", зимних сезонов фестивалей "Усадьбы Москвы" и другие медиафайлы.

Помимо этого, появилась новая рубрика "Это было ярко!". В ней собраны архивные фоторепортажи с различных событий за последние 6 месяцев, а контент представлен в виде таймлайна от текущего месяца к прошедшим.

В "Мосфото" доступны десятки тысяч профессиональных фото и видео, которые отражают современный облик города. Коллекции регулярно пополняют актуальными и сезонными материалами.

Все файлы можно скачать бесплатно, а затем свободно размещать в социальных сетях, мессенджерах или использовать в презентациях. Главное – указать mos.ru в качестве источника.

Ранее стало известно, что в медиабанке ко Всемирному дню домашних животных появилась рубрика "Смотрите у нас". В ней показаны снимки обитателей городских приютов, которых можно забрать при помощи сервиса "Моспитомец".

Например, доступны сфотографированные с необычного ракурса лапы двух котов и кошки – Антея, Дублина и Камри, а также двух собак – Тузика и Бусинки. При наведении курсора на снимок показывается кличка животного, а по клику можно перейти в его анкету.

Зима в Москве
